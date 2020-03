Będą zmiany w rządzie. Jest zapowiedź kancelarii prezydenta

Szykują się zmiany w rządzie. Kancelaria prezydenta poinformowała, że w piątek o godz. 10 prezydenta Andrzej Duda dokona zmian w składzie Rady Ministrów.

Nowelizacja doprecyzowuje także zakres spraw objętych kompetencją ministra odpowiedzialnego za sprawy europejskie. Przenosi też urząd Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, znajdującego się dotychczas w strukturze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rodziny.