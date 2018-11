Beata Szydło: są dziennikarze, którzy szukają sensacji

- Ja dostrzegam, że jest jakieś zlecenie na Beatę Szydło - powiedziała była premier w RMF FM. Potwierdziła także, że prawdopodobnie będzie startowała do Parlamentu Europejskiego.

- Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Poprawiliśmy nasz wynik wyborczy - powiedziała w "Porannej rozmowie" w RMF FM była premier Beata Szydło . - Oczywiście to nie jest tak, że możemy powiedzieć, że wszystko się udało, bo pewnie te oczekiwania, jeśli chodzi o duże miasta, były może większe. Natomiast bądźmy realistami - to nigdy nie był dla nas łatwy teren – dodała wiceprezes Rady Ministrów w rozmowie z Robertem Mazurkiem.

Na pytanie, dlaczego w takim razie nie ma żadnego rozporządzenia premiera, które by regulowało jej obowiązki, Szydło powiedziała: "Proszę poczytać przepisy dotyczące Rady Ministrów i tam jest wyraźnie określone, że rozporządzenie kontrybucyjne dla ministrów ustala premier i jest to obowiązek szefa kancelarii, żeby te zostały dostarczone. To nie dotyczy wicepremierów".

Mazurek wspomniał o głosach, że Beata Szydło będzie teraz prowadziła rewoltę przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu w partii. Szydło stwierdziła że tak mówią źli ludzie i ona żadnej rewolty nie zamierza prowadzić. - Są dziennikarze, którzy szukają sensacji są też sytuacje, które wymyśla ktoś nie wiem po co i dlaczego. Dostrzegam, że jest jakieś zlecenie na Beatę Szydło, które co jakiś czas jest odnawiane. Przecież to, że tabloidy, a szczególnie jeden przez kilka tygodni zajmował się tylko życiem i tym co robi Beata Szydło, to wszyscy widzieli - powiedziała.