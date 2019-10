Bazar Olimpia. Po tekstach Wirtualnej Polski policja podjęła działania. "Są nieprawidłowości"

Po tekstach Wirtualnej Polski o nieprawidłowościach na bazarze Olimpia policja przeprowadziła kontrolę. Funkcjonariusze potwierdzili, że jest tam sprzedawana przeterminowana żywność.

- W wyniku kontroli ujawniono szereg naruszeń polegających na sprzedaży środków spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia (głównie były to produkty nabiałowe oraz mięso) oraz przechowywanych w niewłaściwych warunkach. Za naruszenia przepisów sanitarnych i dotyczących regulacji karno-skarbowych nałożono kilkadziesiąt mandatów karnych. Ponadto zabezpieczono kilkadziesiąt kilogramów tytoniu, kilka tysięcy paczek papierosów i ponad sto par butów – informuje policja z warszawskiej Woli.

Funkcjonariusze zapewniają, że będą tam prowadzić systematyczne kontrole. Śledczy przypominają, że osoba, która wyrabia lub wprowadza do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze czy środki farmaceutyczne podlega karze pozbawienia wolności nawet do 8 lat. Jeżeli następstwem jej działania jest śmierć człowieka, może trafić do więzienia nawet na 12 lat. - Nie kupujmy potencjalnej trucizny – apelują policjanci.