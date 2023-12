Bardzo mocno wieje. Alerty dla niemal całej Polski

Temperatura maksymalna od 6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 12 stopni na południu. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach lokalnie do około 75 km/h. Nad morzem dość silny i silny, w porywach do 90 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do około 120 km/h.