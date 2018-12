Barbara Borowiecka mówiła o molestowaniu już wcześniej

Barbara Borowiecka twierdzi, że była molestowana przez księdza Henryka Jankowskiego. Rozpętała się burza. Teraz okazuje się, że kobieta opowiedziała o swojej traumie już dużo wcześniej.

"W związku z licznymi zapytaniami, jakie są do mnie kierowane w ostatnich dniach, odpowiadam: tak, w napisanej przeze mnie książce „Sztuka czułości” Barbara Borowiecka po raz pierwszy publicznie opowiedziała historię molestowania jej przez prałata Henryka Jankowskiego" - czytamy na profilu autorki na Facebooku.

Tłumaczy także, że stało się tak ze względu na dobro bohaterki książki. "Prałat Jankowski nie żyje. Dzisiaj walczymy o to, by zburzyć jego pomnik. Gdyby ktoś z jego bliskiego otoczenia 30, 40 czy 50 lat temu nie odwrócił wzroku, być może pomnik nigdy by nie powstał. Bądźmy czujni" - pisze Joanna Podsadecka.