Bałwan terrorysta. Śnieżna figurka zagrażała pomnikowi smoleńskiemu

Na wstępie należy zaznaczyć, że nie był to zwykły bałwan. Śnieżna figurka przypominała kształtem kaczkę, a na jej korpusie znajdowała się błyskawica. Z tego co słyszymy na udostępnionym filmie wynika, że bałwan nie został przyniesiony, a ulepiony ze śniegu znajdującego się pod samym pomnikiem.

Co przeszkadzało funkcjonariuszom w bałwanie? Na filmie słyszymy, że figurka ma sprawiać "zagrożenie terrorystyczne". Prawdopodobnie policjant nie był w stanie ocenić co - poza śniegiem - znajduje się wewnątrz znaleziska. Słyszymy jak kilkukrotnie prosi twórców bałwana o zabranie go sprzed pomnika.