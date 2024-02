Bąkiewicz w Sejmie. Hołownia przyznaje, że ma związane ręce

- Mój stosunek do działalności publicznej Roberta Bąkiewicza jest jednoznacznie krytyczny. Do jego wypowiedzi, do postaw, które zajmował. Kilkakrotnie zastanawiałem się, co zrobić z tym fantem. Niemniej ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli nie zostawia mi żadnego pola do manewru - stwierdził marszałek.