Awaryjne lądowanie Boeinga. Mamy relację pasażera

Pozostawili nam do decyzji, czy chcemy czekać aż naprawią usterkę, czy wysiadamy - relacjonuje nam Mike, który podróżował w piątek Boeingiem z Frankfurtu do Warszawy. Samolot musiał awaryjnie lądować.

Boeing wyleciał w piątek wieczorem z Frankfurtu. Miał lądować w Warszawie. Udało nam się ustalić, że był to samolot Polskich Linii Lotniczych LOT - Boeing 737-800. To starsza wersja uziemionego od kilku dni Boeinga 737 Max.

Przez formularz Dziejesię odezwał się do nas uczestnik lotu. Jak relacjonuje, po 30 minutach pasażerowie usłyszeli z głośników komunikat wygłoszony przez pilota. Ten poinformował pasażerów, że konieczne będzie awaryjne lądowanie z powodu podwyższonego ciśnienia w podwoziu. Zawrócił na lotnisko we Frankfurcie.

- Pozostawili pasażerom do decyzji, kto chce wracać do Polski, a reszta może wysiadać - relacjonuje mężczyzna. Jak dodaje, na pokładzie postanowiła pozostać około połowa pasażerów. - Czekali do godziny 23, aby usłyszeć, że lot został odwołany - pisze nam pasażer. O tej własnie godzinie okazało się, że usterki samolotu nie da się naprawić.