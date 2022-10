Awantura w radiu ZET. Posłowi puściły nerwy

Awantura w radiu ZET o słowa Jarosława Kaczyńskiego dot. osób LGBT. Jeden z gości nie wytrzymał i z oburzeniem zwrócił się do posłanki PiS. - Śmianie się z ludzi i dzielenie ludzi jest ohydne. Mówienie o kimś, kto jest inny, kto inaczej myśli ode mnie w ten sposób: "jesteś taki i taki, hue, hue, hue, hue, hue". I ta sala, obrzydliwa sala, która powtarza to bezmyślnie, to jest ciąg dalszy dzielenia narodu - denerwował się w programie na żywo Włodzimierz Czarzasty.