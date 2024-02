Awantura w PiS. Groził, że "zniszczy" Terleckiego

Marszałek województwa małopolskiego prawdopodobnie nie znajdzie się na listach PiS do sejmiku wojewódzkiego. Na zarządzie wojewódzkim partii miało dojść do awantury między Witoldem Kozłowskim a Ryszardem Terleckim. - Kozłowski się wściekł i rzucił do Terleckiego, że go zniszczy - usłyszał Onet.