Awantura przed wystąpieniem Czarnka. "Chamstwo polityczne"

- Panie pośle, przyznam szczerze, że to są jakieś standardy, które nie do końca pojmuję. Okazuję szacunek pana stanowisku, pozwalam zabrać głos zgodnie z regulaminem. Spotyka mnie za to, coś co można nazwać afrontem. Jeżeli są to pana standardy parlamentaryzmu, to muszę powiedzieć, że głęboko nad tym ubolewam - skomentował te słowa Szymon Hołownia.