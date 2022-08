Awantura na pokładzie samolotu Ryanair. Obezwładnili pijanego pasażera

Tak zaczęła się cała awantura, która dość szybko przerodziła się w walkę. Na udostępnionym nagraniu można zobaczyć, jak mężczyzna próbuje uderzyć każdego, kto się do niego zbliża, a do tego krzyczy, używając niecenzuralnych słów. Na szczęście odważnym i zdeterminowanym pasażerom udało się obezwładnić agresywnego mężczyznę. Krótkie filmy pokazują, jak współpasażerowie krępują go, wykorzystując w tym celu pasy bezpieczeństwa.