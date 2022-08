Australijski generał: Narracja Putina legnie w gruzach

Według generała Micka Ryana, przejmowanie inicjatywy przez Ukraińców wynika z dwóch kwestii. Składają się na to ciężkie walki we wschodniej Ukrainie, wyczerpujące siły rosyjskie i nowe możliwości Kijowa do przeprowadzania ataków dalekiego zasięgu przy użyciu precyzyjnych wyrzutni HIMARS i MLRS.