Australia. Premier Morawiecki zaoferował pomoc

Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z szefem rządu Australii Scottem Morrisonem. Przekazał m.in. wyrazy współczucia dla rodzin ofiar pożarów.

Przypomnijmy, że Australię trawią potężne pożary. Ponad 30 tys. osób jest pozbawionych prądu po katastrofie, która pustoszy kraj. Premier kraju Scott Morrison powołał 3 tys. rezerwistów wojskowych do ciągłego pełnienia obowiązków. To pierwszy taki przypadek w historii kraju.

W miastach notuje się wyjątkowo wysokie temperatury - podaje portal theaustralian.com.au. W stolicy Australii Canberze zarejestrowano ponad 43 stopnie Celsjusza, a w Narranderze aż 47,4 st. C.

Australia. Dramat tysięcy zwierząt

Media donoszą, że w płomieniach życie straciło już ponad pół miliarda zwierząt. W weekend informowaliśmy o poruszającej historii 22-letniego Australijczyka, który z płonących lasów ratuje koale. - To miejsce jest pełne dzikich zwierząt - podkreślał mężczyzna. Apelował też, by w pomoc włączało się więcej osób. Jego zdaniem, czasami przygarnięcie zwierzaka do swojego ogrodu czy garażu może uratować mu życie i uchronić przed tragiczną śmiercią.