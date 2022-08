Atak rakietowy na rosyjkie cele wojskowe. Tak to robią Ukraińcy

Atak rakietowy wyrzutniami "Urgan", który przeprowadziła armia Ukrainy w niedzielę na rosyjskie cele wojskowe. Nagranie pochodzi z obwodu charkowskiego. Od dłuższego czasu najcięższe walki toczą się na wschodzie kraju, gdzie coraz częściej dochodzi do kontrataków ze strony ukraińskiej. To samo dzieje się również na Krymie. Tam na przełomie dwóch ostatnich tygodni Kijów zbombardował kilka baz wojskowych Rosjan, przyczyniając się do coraz częstych wyjazdów rosyjskich obywateli z pobliskich kurortów. Według najnowszych raportów brytyjskiego wywiadu, wojna w Ukrainie zimą ucichnie, ponieważ obie strony rozpoczną przegrupowania jednostek i rozpocznie się uzupełnianie braków na froncie, co spowoduje, że na wiosnę konflikt znów przybierze na sile.