Atak hakerski na polskich polityków. Wiadomo, kto za nie odpowiada

Według RMF FM, to jednak nie on bezpośrednio odpowiadał za ataki na telefony znanych osób. Miał za to zmieścić w sieci szczegółowe instrukcje jak je przeprowadzić metodą "spoofing caller ID". Udostępnił też nagrania z dwóch rozmów z Borysem Budką z PO, nieświadomym że właśnie pada ofiarą spoofingu.