Astronomiczne pensje w warszawskim Ratuszu. Wiceprezydent zarobił 347 tysięcy złotych

Jak wynika z oświadczeń majątkowych za 2017 rok, zastępcy Hanny Gronkiewicz – Waltz dostali za swoją pracę gigantyczne pensje. Rekordzistą jest wiceprezydent Michał Olszewski, który dostał 347 tysięcy złotych brutto. Zarobkowe eldorado chce ukrócić rząd PiS.

Michał Olszewski ma 37 lat i w Ratuszu odpowiada m.in. za zadania z zakresu architektury i zagospodarowania przestrzennego, działalności gospodarczej i zezwoleń. Według jego oświadczenia majątkowego, za swoją pracę w stołecznym urzędzie dostał 347,7 tys. złotych brutto. A to nie wszystko. Z zasiadania w radach nadzorczych miejskich spółek: Tramwaje Warszawskie i TBS Warszawa Południe dostał dodatkowo 44,9 tys. zł.

Powodów do narzekań nie mają również pozostali wiceprezydenci Warszawy. Witold Pahl, który pojawił się na Placu Bankowym we wrześniu 2016 r, zarobił w ubiegłym roku 311 tysięcy złotych brutto. A dodatkowo wzbogacił się z najmu mieszkania o 29,6 tys. zł. Wiceprezydent może pochwalić się też okazałym majątkiem. Zgromadził 296 tys. zł oszczędności i posiada dom wart 650 tys. zł. Z kolei trzy pozostałe nieruchomości (m.in. działkę siedliskową ) wycenił łącznie na 880 tysięcy złotych. Przypomnijmy, że Pahl zastąpił na stanowisku wiceprezydenta Jarosława Jóźwiaka. Przyszedł do Ratusza po wybuchu afery reprywatyzacyjnej. Jak się później okazało, jego dalsza rodzina przejęła w kontrowersyjnych okolicznościach kamienicę przy ul. Nieborowskiej 15. Sprawą zajęła się komisja weryfikacyjna.