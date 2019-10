Artur Zawisza ma w przyszłym tygodniu usłyszeć zarzuty. Prawicowy polityk w piątek potrącił rowerzystkę w Warszawie. Nieoficjalnie wiadomo, że póki co pewny jest zarzut niezwiązany ze spowodowaniem wypadku.

Artur Zawisza potrącił rowerzystkę. Będą zarzuty

Tego samego dnia polityk ponownie wsiadł za kierownicę i został zatrzymany przez policję. Jak tłumaczył, odebrał auto z policyjnego parkingu tylko po to, by odprowadzić je do garażu. RMF FM podkreśla, że prowadzący parking nie ma wglądu do sprawdzania uprawnień kierowców, którzy odbierają odholowane auta.