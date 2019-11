Artur Z. z zarzutami. Były polityk PiS jechał bez prawa jazdy i potrącił rowerzystkę

Były polityk PiS Artur Z. jechał bez prawa jazdy i potrącił rowerzystkę. Teraz usłyszał zarzuty, które dotyczą kierowania samochodu bez prawa jazdy po odebraniu uprawnień.

O sprawie informuje RMF FM. Radio podaje, że były polityk może otrzymać następne wezwanie do złożenia wyjaśnień. Powód? Śledczy wciąż czekają na opinię lekarską ws. obrażeń rowerzystki, którą potrącił Artur Z. Wtedy usłyszy kolejny zarzut: spowodowania wypadku.

Przypomnijmy: 25 września były poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Z. potrącił rowerzystkę w stolicy. Po wypadku wyszło na jaw, że nie powinien wsiadać za kierownicę swojego mercedesa, bo sąd cofnął mu uprawnienia do kierowania pojazdami. Stało się to po tym, jak w 2016 r. w okolicach Lublina policja przyłapała go na jeździe po pijanemu.