Artur Rojek ambasadorem inicjatywy "Czujesz Klimat?" Rossmann

"Na OFF Festiwalu stawiamy m.in. na segregację odpadów, biodegradowalne naczynia i sztućce, infrastrukturę częściowo zbudowaną z materiałów eco friendly, a także rozbudowaną ofertę wege w strefie gastro. Robiliśmy to jako pierwsi, jeszcze przed tym jak wprowadzone zostały w tej kwestii europejskie przepisy. Staramy się być zawsze o krok do przodu. OFF jest od lat w czołówce najbardziej ekologicznych festiwali w Europie. Chcemy być nowatorscy i pokazywać, że wszystko to, co robimy, możemy robić mądrzej. I chociaż nie zbawimy tym całego świata, to mamy wpływ na najbliższe otoczenie, w którym funkcjonujemy. Wielkie zmiany powinniśmy rozpocząć od samych siebie! Cieszę się, że taka sieć jak Rossmann włącza się w promowanie tej ważnej idei" – przyznaje artysta.