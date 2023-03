Argentyna zrywa porozumienie z Wielką Brytanią w sprawie Falklandów

Temat sporu o Falklandy powraca po raz kolejny. Od zakończenia brytyjsko-argentyńskiej wojny o wyspy, w której nie udała się próba przejęcia ziemi od Brytyjczyków minęło 41 lat. Do sprawy jednak nawiązał szef argentyńskiego MSZ podczas spotkania ze swoim brytyjskim odpowiednikiem. Doszło do niego podczas czwartkowego szczytu państw G20 w New Delhi.