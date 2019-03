Apelacja krakowskich pseudokibiców. Obrona z nietypowym wnioskiem

Na ławie oskarżonych w krakowskim sądzie zasiadło 7 mężczyzn. Ciążą na nich zarzuty o udział w zorganizowanej grupie przestępczej Wisła Kraków Sharks i obrót narkotykami. Mężczyźni zaskarżyli sierpniowy wyrok sądu pierwszej instancji.

Kuriozalne tłumaczenia

Kolejny wniosek dotyczy ponownego zbadania materiałów zabezpieczonych w mieszkaniu Marcina M. Podczas przeszukania śledczy natrafili tam na pewne ilości środków odurzających, głównie amfetaminy. Nie była to jednak czysta postać narkotyku, substancja znajdowała się w mieszance. "Jeśli do kilograma mąki wsypię łyżeczkę kokainy, nie oznacza, że mam kilogram kokainy" - argumentował Andrzej Mucha.

Reakcja sądu

Mimo to, krakowski sąd zdecydował o powołaniu eksperta ds. slangu. Do końca maja biegły Jacek Wrona ma sporządzić opinię w tej sprawie. Dodatkowo sędzia Natalia Nita-Światłowska nie przychyliła się do wniosków obrony ws. opuszczenia aresztu przez osadzonych i przedłużyła im pobyt do października. Postępowanie prawdopodobnie zakończy się po wakacjach z powodu przedłużenia procesu przez opinię biegłego, a także przez sezon urlopowy w lecie.