Antoni Macierewicz ostrzega przed Putinem. " To jest wszystko udawanie"

Antoni Macierewicz wystąpił w auli Katolickiego Uniwersytetu Ameryki. Ostrzegał przed "kulturą śmierci" i polityką Putina. Zapowiedział także nowy raport ws. Smoleńska.



Polityk tłumaczył, że zapowiadany przez Putina powrót do "tradycyjnych wartości" jest tylko iluzją. - To jest wszystko udawanie. Teraz Putin ogłasza powrót do tradycyjnych wartości wspierając jednocześnie jednego z najbrutalniejszych dyktatorów we współczesnym świecie, jakim jest Baszar el Asad - powiedział Antoni Macierewicz.