Andrzej Duda w Stalowej Woli. "Bon turystyczny będzie jak 500 plus"

Wybory 2020. - Proszę was pokornie o wsparcie i o głosy. Nie tylko dla siebie, ale dla Polski, aby mogła dalej się rozwijać i podążać dobrą drogą. Kandyduje po to, by nikt nas o pięć lat nie cofnął – mówił w sobotę Andrzej Duda w Stalowej Woli.

Wybory 2020. Andrzej Duda przyjechał w sobotę do Stalowej Woli. Podczas wiecu wyborczego mówił m.in. o działaniach, które rząd podjął, aby zmniejszyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, o bonie turystycznym i utworzeniu specjalnego Funduszu Medycznego.

Andrzej Duda: Zrealizowaliśmy twardą politykę

- Proszę was pokornie i wsparcie o głosy. Nie tyle dla siebie, ile dla Polski, aby mogła dalej się rozwijać i podążać dobrą drogą - mówił Andrzej Duda. - Przypomnijmy o tym, co było pięć lat temu w Polce. Kandyduję po to, aby nikt nas o pięć lat nie cofnął. Żeby nie przyszedł ktoś, kto zaburzy rozwój. Budowanie nie polega na walce, ale na tym, aby spokojnie prowadzić polskie sprawy. Chce być prezydentem polskich spraw, bo to jest dla mnie najważniejsze - dodał.

I wymienił zmiany wprowadzone przez PiS. Chodzi m.in. o podniesienie wieku emerytalnego czy wprowadzenie dodatku 500 plus. - To wielka zasługa rządu premier Beaty Szydło i minister Elżbiety Rafalskiej. To one wprowadziły ten program - mówił Duda.

Prezydent odniósł się też do działań rządu podejmowanych w trakcie epidemii koronawirusa. - Po sześciu dniach od pierwszego przypadku w Polsce zamknęliśmy granice. A kilka dni później szkoły. Widzieliśmy straszne obrazy tego, co działo się we Włoszech, Hiszpanii, potem w Stanach Zjednoczonych. To była groza, dlatego rząd wprowadzał kolejne restrykcje, aby dbać o bezpieczeństwo Polaków. Zrobiliśmy wszystko, aby jak najmniej ludzi zachorowało. A także, aby jak najmniej zmarło - mówił Duda. - To była twarda polityka, którą zrealizowaliśmy. Zrozumieliśmy też, że polska gospodarka stanęła, dlatego podjęliśmy działania, aby jak najszybciej ją wspomóc - dodawał.

Bon turystyczny jak 500 plus

Andrzej Duda obiecał też, że jeżeli zostanie prezydentem, to na początku jego kadencji w Polsce ruszy specjalny Fundusz Medyczny. Prezydent odniósł się też do bonu turystycznego. - - Wiele się ostatnio mówi o tak zwanym bonie turystycznym, po to, by wesprzeć polską branżę turystyczną, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Chciałbym, żeby branża turystyczna została wsparta przez polską rodzinę. Bon turystyczny będzie kierowany do rodzin tak, jak teraz kierowane jest 500 plus. Rodziny będą mogły przeznaczyć go na wyjazdy, na wakacje. O szczegółach powiem wkrótce - mówił Duda.

