Andrzej Duda u żołnierzy na Wawelu. Pierwsza dama matką chrzestną sztandaru

Żołnierze 3. Regionalnej Baza Logistycznej z Krakowa mają od teraz nowy sztandar wojskowy. W ceremonii jego nadania uczestniczył prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką. Agata Kornhauser-Duda została matką chrzestną sztandaru.

- Sztandar to znak, jedności, mocy i siły - mówił prezydent, którego cytuje dziennikpolski24.pl. - To ten znak, który gromadzi wokół siebie żołnierzy, by służyć Rzeczypospolitej i wykonywać zadania - dodał Andrzej Duda w trakcie ceremonii wręczenia sztandaru wojskowego 3. Regionalnej Bazie Logistycznej. Uroczystość odbyła się na Wawelu.