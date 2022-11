Andrzej Duda przyjechał do Przewodowa. Spotkał się z rodzinami ofiar

Jedna z hipotez zakłada, że rakieta, która spadła na polski tern, to rakieta ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Od początku Wołodymir Zełenski bardzo stanowczo zaprzeczał, by taka wersja zdarzeń była możliwa. Prezydent Duda był pytany o te słowa prezydenta Ukrainy. - To są wielkie emocje i ogromny stres. Ukraina znajdowała się w ostatnim czasie pod ogromnym ostrzałem rakietowym Rosji. To ogromnie trudna sytuacja. Prezydent też ogromnie przeżywa, co się dzieje z jego społeczeństwem, które go wybrało na ten urząd. Myślę, że prezydent Zełenski także zbiera w tym momencie informacje od swoich służb - stwierdził i dodał, że "każdy ma w tej sprawie swoje informacje".