Andrzej Duda otrzymał nowy cios. Soczyste określenia na temat prezydenta

Andrzej Duda zdecydowanie nie ma powodów do radości. Polacy surowo ocenili prezydenta. Z najnowszego sondażu United Surveys dla WP wynika, że 60 proc. ankietowanych Polaków "zdecydowanie źle" lub "raczej źle" ocenia działania, jakie Andrzej Duda podejmuje podczas drugiej kadencji sprawowania urzędu. - To dla prezydenta są katastrofalne wyniki badań - oceniła Andrzeja Dudę w programie WP "Newsroom" wicemarszałek Sejmu, polityk KO, Małgorzata Kidawa-Błońska. - Chyba żaden prezydent w Polsce nie miał tak złych notowań. Ale to jest podsumowanie poprzedniej i obecnej kadencji prezydenta. Na dodatek w tych dniach, kiedy rośnie liczba zachorowań w naszym kraju, kiedy wszyscy zastanawiamy się, co zrobić, żeby zatrzymać pandemię, pan prezydent bawi się na nartach, wykorzystuje jakiś konkurs wspierający osoby potrzebujące pomocy, by pojeździć na nartach. Gdyby naprawdę mu zależało, to by przygotował rozwiązania prawne, które pomogą osobom niepełnosprawnym. To jest wynik pokazujący, że całe ostatnie miesiące pracy pana prezydenta, to jest zero. Tam się nie nie wydarzyło. Prezydent w żadnej ważnej sprawie nie zabrał głosu, w żadnej ważnej sprawi nie stanął po stronie obywateli - stwierdziła Kidawa-Błońska. - Nie wierzę, że pan prezydent tak naprawdę przejmuje się niepełnosprawnymi, w sprawach ustawowych nigdy nie wsparł ustaw przygotowanych przez opozycję, które te problemy mogłyby rozwiązać. Wspaniale, że ktoś uzyskuje pomoc, ale w momencie, gdy organizatorem tej pomocy jest firma, która jest zamieszana w sprawy domu pana Obajtka, wygląda to niepoważnie. Prezydent powinien być prezydentem wszystkich Polaków i w takim trudnym momencie zajmować się bardzo poważnymi sprawami. Chce pomóc niepełnosprawnym? Niech przygotuje dobre - ustawy dodała wicemarszałek Sejmu, oceniając Andrzeja Dudę. Na tym jednak była kandydatka na prezydenta nie poprzestała. - Wiele osób jeździ na nartach w naszym kraju, wiele osób chciałoby mieć możliwość spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, ale jesteśmy w czasach pandemii. Politycy powinni dawać Polakom wzór, czego nie należy robić, jak należy unikać zakażenia, jak nosić maseczkę. Natomiast ja mam wrażenie, że pan prezydent uważa, że te zakazy dotyczą nas wszystkich, ale nie jego - podsumowała Małgorzata Kidawa-Błońska w rozmowie z Patrycjuszem Wyżgą.

Rozwiń