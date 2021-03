Andrzej Duda na Harvardzie? Prezydent został potraktowany bez litości

Andrzej Duda po zakończeniu kadencji mógłby wykładać na Harvardzie? – Oile rzeczywiście Harvard będzie chciał go zaprosić. Nie jestem pewien – uważa profesor Antoni Dudek z UKSW, gość programu „Newsroom” WP. W ostatnim sondażu dla Wirtualnej Polski obecny prezydent został oceniony przez Polaków bardzo krytycznie. 60 procent respondentów ma negatywne zdanie na temat jego działalności. – To jest kolejny argument, że jeśli kiedyś w Polsce dojdzie do reformy konstytucji, to powinniśmy zafundować sobie prezydenta na jedną kadencję. To by wiele rzeczy ułatwiło – twierdzi prof. Dudek. Jak dodaje, wtedy "uniknęlibyśmy tego, co będziemy obserwować przez najbliższe 4 lata". – Bo z prezydentem Dudą zostaniemy jeszcze przez najbliższe 4 lata i nie sądzę, żeby on się znacznie bardziej starał przekonać do siebie obywateli – kwituje ekspert.

