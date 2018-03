Andrzej Duda jednak nie był pierwszy. Sprawa z separatorem w roli głównej

Kolumna, którą poruszała się para prezydencka, uczestniczyła we wtorek w wypadku w Krakowie. Kierowca SOP, próbując ominąć korek, uderzył w separator, co miało nie zdarzyć się wcześniej nikomu innemu. Jeden z internautów przekonuje jednak, że miał już w tym miejscu podobną sytuację.

Mailem, który przyszedł do Kancelarii Premiera, podzielił się prezydencki doradca Marcin Kędryna. "Rozpoznałem to samo miejsce, w którym rozciąłem oponę w 2016 r." - brzmi fragment wiadomości. To przeczy poprzednim informacjom, wedle których separator miał zostać po raz pierwszy uszkodzony przez prezydencką limuzynę.