Amerykański neonazista zaatakował w Warszawie ciemnoskórego przechodnia

Prowokator to znany amerykański neonazista Jon Minadeo Jr. Jest on założycielem kanału, na którym ma ponad 10 000 obserwatorów. Tworzy też treści na Telegram. Promuje on w mediach społecznościowych swoje kontrowersyjne poglądy. Podczas swoich relacji wygłasza rasistowskie i homofobiczne hasła prosząc jednocześnie swoich widzów o darowizny wspierające jego dalszą działalność