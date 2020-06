Ambasador RP w Moskwie odwołany. Kulisy decyzji w MSZ

Jak ustaliła Wirtualna Polska, prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o odwołaniu ze stanowiska ambasadora RP w Moskwie Włodzimierza Marciniaka. Formalnie zakończy swoją pracę 31 lipca. Oficjalnie z powodu kończącej się czteroletniej kadencji ambasadora. MSZ nie ujawnia nazwiska następcy.

Postanowienie prezydenta Polski nosi datę 14 maja i ukazało się w Monitorze Polskim. Na dokumencie widnieje kontrasygnata premiera Mateusza Morawieckiego. Marciniak będzie pełnił funkcję ambasadora do końca lipca. Powoływanie i odwołanie ambasadorów to konstytucyjna prerogatywa głowy państwa.

Odwołanie ambasadora. Oficjalnie: koniczy się kadencja

Według prezydenckich urzędników, powodem odwołania ma być koniec czteroletniej kadencji ambasadora. - Ambasadorowie zwyczajowo wyjeżdżają na czteroletnie kadencje. Kilka miesięcy przede zakończeniem kadencji najpierw wysyłane są informacje przypominające, że planowane jest zakończenie ich misji, a później realizowane są formalności związane z opuszczeniem placówki. Większość ambasadorów zmienia się ze swoimi następcami w lecie. Jednym z powodów jest to, aby dzieci polskich dyplomatów mogły zakończyć rok szkolny w szkołach, w których dotąd się uczyły - mówi Wirtualnej Polsce osoba z Kancelarii Prezydenta, współpracownik prezydenta Andrzeja Dudy.

Pytane o sprawę MSZ wypowiada się w podobnym tonie. - Informujemy, że Ambasadorzy Nadzwyczajni i Pełnomocni RP odwoływani są przez Prezydenta RP, na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, który jest zaakceptowany przez Premiera RP. Decyzja o odwołaniu Pana Ambasadora została podjęta po upływie zwyczajowo przyjętego okresu trwania misji na placówkach zagranicznych, tj. po 4 latach. Natomiast ze względu na dobro przebiegu procedury mianowania, nazwisko kandydata podane zostanie do publicznej wiadomości podczas przesłuchania przez Komisję Spraw Zagranicznych Sejmu RP - informuje Wirtualną Polskę biuro prasowe ministerstwa spraw zagranicznych.

Poprzedniczka Marciniaka - Katarzyna Pełczyńska - Nałęcz została odwołana 31 lipca 2016 roku. Była ambasadorem RP w Moskwie przez 2 lata.

Archiwum prywatne

Przypomnijmy że za kandydaturą Marciniaka stał były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. - Marciniak był w 2016 roku w grupie kandydatów wskazanych przez Waszczykowskiego. Tzw. grupie naukowców, spoza resortu. Ministrowi polecono przyszłego ambasadora jako znawcę Rosji, uznanego specjalistę spraw rosyjskich, zajmującego się tym od blisko 30 lat - mówi WP nasz informator z otoczenia MSZ.

Przypomnijmy, że w 2016 r. miała miejsce wielka wymiana ambasadorów. Stał za nią właśnie Waszczykowski, któremu udało się znaleźć 22 nowych kandydatów na 30 placówki dyplomatyczne. Tempem zmian był poirytowany prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zagroził nawet Waszczykowskiemu dymisją. Ten tłumaczył się, że PiS nie miał własnych kadr dyplomatycznych, a uznani eksperci od polityki międzynarodowej czy naukowcy nie chcieli współpracować z PiS. Dlatego wymiana ambasadorów znacznie się opóźniła.

Kolejnym ambasadorem kojarzonym z Waszczykowskim, który traci stanowisko jest Barbara Ćwioro. Od września 2018 roku była ambasadorem w czeskiej Pradze. Formalnie kończy pracę w ambasadzie 30 czerwca.

Archiwum prywatne

Barbara Ćwioro należała do zaufanych współpracowników byłego szefa MSZ. Z wykształcenia iranistka, w 2002 r. odbywała staż w ambasadzie RP w Teheranie, gdzie ambasadorem był Witold Waszczykowski. W latach 2005-2008, gdy był on podsekretarzem stanu, ona została jego asystentką.

Jak relacjonowały media, w sprawie Ćwioro MSZ złożyło doniesienie do prokuratury, prowadzone jest także wobec niej postępowanie dyscyplinarne.Nieoficjalnie, jak ustaliła specjalna komisja Ministerstwa Spraw Zagranicznych - dyplomatka miała dopuszczać się mobbingu i dyskryminacji swoich pracowników.

Poproszony o komentarz do odwołania Włodzimierza Marciniaka i Barbary Ćwioro - Witold Waszczykowski odpisał nam jedynie: "Proszę pytać MSZ".

Odwołanie ambasadora. Nie doszło do zwrotu wraku Tu-154

Odchodzący ambasador RP w Moskwie Włodzimierz Marciniak z wykształcenia jest politologiem, sowietologiem i rosjoznawcą. Kierował Katedrą stosunków międzynarodowych w Akademii Ignatianum w Krakowie, wykładał w Studium Europy Wschodniej Instytutu Orientalistycznego UW. Do 2012 r. był profesorem w Instytucie Studiów Politycznych PAN, gdzie kierował Zakładem Porównawczych Badań Postsowieckich. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie politologii uzyskał na podstawie rozprawy "Rozgrabione imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej". Był członkiem Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych, zasiadał w Narodowej Radzie Rozwoju powołanej przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Obejmując stanowisko ambasadora Marciniak do priorytetowych zadań zaliczył sprawę zwrotu wraku Tupolewa, który rozbił się pod Smoleńskiem. Wysyłając go do Moskwy, liczono, że podejmie skuteczne próby ściągnięcia rozbitej maszyny. Tak się jednak nie stało.

- Katastrofa miała miejsce w 2010 roku i samolot powinien był zostać zwrócony Polsce już bardzo dawno, tym bardziej że obiecywał to prezydent Miedwiediew, kiedy był w naszym kraju w grudniu 2010 roku. Wówczas to powiedział, że samolot wróci do Polski na pierwszą rocznicę. A pierwsza rocznica miała miejsce 10 kwietnia 2011 roku. Ta zwłoka nie jest niczym uzasadniona - mówił Marciniak w wywiadzie dla News.ru.

Na kilka dni przed podpisaniem decyzji prezydenta o odwołaniu Marciniaka doszło do zaognienia stosunków polsko - rosyjskich. W rosyjskim Twerze zdemontowano z dawnej siedziby sowieckiego NKWD tablicę tablice upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej. Według szefa polskiej sekcji stowarzyszenia „Memoriał” Aleksandra Gurianowa doszło do tego nielegalnie. Z rosyjskojęzycznych źródeł wynika, że Wojskowy Prokurator Generalny Federacji Rosyjskiej i Ministerstwa Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej kwestionuje śmierć polskich jeńców z obozu w Ostaszkowie w budynku obecnego Uniwersytetu Medycznego.

- Zdjęto dwie tablice upamiętniające. Pierwsza informowała o tym, że w tym budynku (...) znajdował się zarząd obwodowego NKWD. Ten fakt się ukrywa. To świadczy ogółem o stosunku tych ludzi do historii Rosji, a nie tylko do historii naszych stosunków dwustronnych. Tym bardziej jest to smutne - komentował Marciniak w radiu Echo Moskwy.

Wysłaliśmy pytania do ambasady RP w Moskwie. Zadzwoniliśmy również do sekretariatu ambasady, by móc porozmawiać z Włodzimierzem Marciniakiem. - Pytania otrzymaliśmy, przygotowaniem odpowiedzi zajmuje się osoba w placówce odpowiedzialna za kontakty z mediami. Pana ambasadora nie ma i dzisiaj już nie będzie - usłyszeliśmy w sekretariacie ambasady.

Pytany o sprawę rzecznik prezydenta Błażej Spychalski odpisał nam, że odpowiedzi przygotuje Kancelaria Prezydenta. Do czasu publikacji urzędnicy Andrzeja Dudy nie udzielili nam informacji.