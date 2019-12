Ambasador Francji tłumaczy prezydenta. "Emmanuel Macron nikomu nie groził"

- Emmanuel Macron w wypowiedzi po Radzie Europejskiej tłumaczył znaczenie konkluzji Rady i nikomu nie groził - ocenił w komunikacie ambasador Francji w Polsce. Frederic Billet odniósł się w ten sposób do piątkowej konferencji prezydenta Francji.

– Pierwsze regulacje zostaną przyjęte większością kwalifikowaną. Jeśli Polska nie potwierdzi swojego udziału w tym celu [neutralności klimatycznej do 2050 roku – przyp. red.], będzie poza europejskim mechanizmem, w tym w zakresie finansowej solidarności – powiedział Emmanuel Macron.

Ambasador Francji w Polsce wyjaśnia słowa Emmanuela Macrona

"Podczas konferencji prasowej Prezydent Republiki doprecyzował, że wszystkie kraje Rady Europejskiej popierają cel neutralności emisyjnej, ale że Polska zawnioskowała o wyjątek dotyczący wdrażania tego celu, »ponieważ dziś uznaje, że potrzebuje więcej czasu« i że otrzymała więc »dodatkowy czas, aby – do czerwca – potwierdzić, że będzie dążyć do tego celu na poziomie krajowym«" - napisał ambasador.

Dodał, że ten wyjątek w żaden sposób nie spowalnia wdrażania Zielonego Ładu i gdyby ostatecznie Polska nie potwierdziła swojego udziału w dążeniu do tego celu, to postawiłaby się sama poza ramami mechanizmów europejskich, w tym solidarności finansowej.

Zdaniem ambasadora Francji w Polski, prezydent Republiki powiedział, że "jest przekonany co do możliwości potwierdzenia tego zobowiązania 27 Państw członkowskich przez wszystkie kraje europejskie w bliskiej przyszłości".

Ambasador Francji w Polsce podkreśla priorytety swego kraju

Do komunikatu odniósł się na Twitterze szef KPRM. Michał Dworczyk napisał: "Komunikat Ambasadora Francji ws. wypowiedzi Prezydenta Francji po Radzie Europejskiej. Wszystko dokładnie wytłumaczone".

Przywódcy państwo Unii Europejskiej porozumieli się w czwartek na szczycie w Brukseli w sprawie osiągnięcia przez wspólnotę neutralności klimatycznej do 2050 r. Jak podkreślono jedynym krajem, który nie mógł "zobowiązać się do realizacji tego celu" na tym etapie jest Polska. Szefowie państw i rządów UE wrócą do sprawy w czerwcu przyszłego roku.