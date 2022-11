Ambasador Cichocki: zamrożenie konfliktu w Ukrainie służyłoby Rosji

Ambasador: Rosja chce zmusić Zełenskiego do negocjacji

W ocenie ambasadora, "Rosja chce zmusić prezydenta Zełenskiego, by usiadł do stołu negocjacji lub przynajmniej powstrzymał kontrofensywę". - Chce zmusić go do tego, by skupił cały wysiłek swojego państwa, gospodarki, społeczeństwa właśnie na zapewnieniu ciepła, zapewnieniu prądu, dostaw wody i zaczął myśleć o zamrożeniu tego konfliktu i to jest niebezpieczna sytuacja - wskazał Cichocki.