Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla całej Polski. Upał, a potem burze, grad i porywisty wiatr

Jeśli nie musisz wychodzić z domu, to lepiej w nim zostań. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla całej Polski. Ostrzega przed upałem, ale także przed gwałtownymi burzami z gradem, podczas których może też powiać porywisty wiatr.

Pogodę w Polsce kształtuje w czwartek obszar podwyższonego ciśnienia związany z ośrodkiem wyżowym znad zachodniej Rosji. Z kierunków południowych nadal napływają do nas upalne i parne masy powietrza.

Podczas gwałtownych burz, może spaść do 20 – 40 litrów wody na każdy metr kwadratowy powierzchni, a wiatr w porywach może osiągać prędkość do 70 - 90 km/h (lokalnie nawet do 100 km/h).