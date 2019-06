Alert powodziowy na Pomorzu. IMGW apeluje, by nie wchodzić na wały

Fala powodziowa na Wiśle, która tydzień temu wywołała podtopienia w Krakowie i miejscowościach woj. małopolskiego, dotarła właśnie na Pomorze. W sobotę poziom Wisły przekroczył stan alarmowy w miejscowości Przegalina.

Na odcinku ujścia Wisły Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia. - Zalecamy zachować szczególną ostrożność. Osoby, które zbliżają się do brzegów tych rzek, muszą pamiętać, że jest to bardzo groźny żywioł i lepiej nie zbliżać się do wody i nie wchodzić na wały przeciwpowodziowe - ostrzega IMGW.

To w związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej poniżej stopnia wodnego Włocławek. W sobotę rano szczyt fali dotarł do punktu pomiarowego w miejscowości Przegalina. Wodowskaz zanotował tam poziom rzeki 707 cm, czyli o 7 cm powyżej stanu alarmowego. Na szczęście w rejonie Zatoki Gdańskiej wieje wiatr z południa i południowego-zachodu, co jest korzystne dla odpływu wody z Wisły do morza.