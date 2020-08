Aleksandr Łukaszenka w ostrym orędziu. Znów straszy rozlewem krwi

Nawiązał za to do incydentu z zatrzymaniem ponad 30 rosyjskich najemników z tzw. grupy Wagnera, do którego doszło 30 lipca. - Ci ludzie byli skierowani specjalnie na Białoruś. Otrzymali rozkaz: czekać - krzyczał prezydent Białorusi - sugerując, że grupa miała dążyć do wszczynania zamieszek i destabilizacji kraju (o to samo oskarża Cichanouską).