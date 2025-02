Podczas spotkania w Gabinecie Owalnym doszło do kłótni pomiędzy Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim. - Albo zawrzemy układ, albo wychodzimy - powiedział w pewnym momencie prezydent USA do ukraińskiego przywódcy. Jakie jeszcze słowa padły ze strony prezydentów?

Piątkowe spotkanie prezydentów USA i Ukrainy Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego nie zakończyło się podpisaniem umowy o minerałach. Zełenski opuścił Biały Dom. Odjechał limuzyną, nie odpowiadając na pytania dziennikarzy.

Trump mówił o zobowiązaniu ze strony USA

Wcześniej podczas spotkania w Gabinecie Owalnym Trump mówił m.in.: - Mamy coś, co jest bardzo uczciwym układem i nie możemy się doczekać, by kopać, kopać, kopać i pracować nad tymi ziemiami rzadkimi. To oznacza, że będziemy tam i to jest duże zobowiązanie ze strony Stanów Zjednoczonych - podkreślał.

Zełenski mówił z kolei, że liczy, iż podpisanie umowy o surowcach będzie "pierwszym krokiem ku prawdziwym gwarancjom bezpieczeństwa". - Bardzo liczę na pana silne stanowisko, by powstrzymać Putina. Mówił pan, że wojny już wystarczy. I myślę, że to ważne, by powiedzieć te słowa Putinowi, bo jest zabójcą i terrorystą. Ale razem, mam nadzieję, że możemy go powstrzymać - przekazywał.

"Powinieneś podziękować prezydentowi"

Niedługo potem pomiędzy przywódcami i wiceprezydentem USA wybuchła ostra wymiana zdań. J.D. Vance stwierdził m.in., że Joe Biden "mówił twardo o Putinie", lecz pozwolił mu zniszczyć Ukrainę, a Trump chce spróbować dyplomacji. Wtedy Zełenski zwrócił się do Vance'a, wytykając mu, że Putin wielokrotnie łamał podpisywane porozumienia.

- Więc co to za rodzaj dyplomacji, o jakim mówisz, J.D.? - pytał Zełenski.

- Mówię o takim rodzaju dyplomacji, który położy kres niszczeniu twojego kraju - odparł Vance, zarzucając mu brak szacunku. - Teraz wy chodzicie i zmuszacie poborowych do pójścia na front, bo macie problemy kadrowe. Powinieneś podziękować prezydentowi, że próbuje zakończyć ten konflikt - dodał.

Kiedy Zełenski powiedział, że Ameryka nie czuje tego, co czuje Ukraina, Trump odparł: - Nie mów nam, co mamy czuć. Próbujemy rozwiązać problem. Nie jesteś w pozycji, aby cokolwiek dyktować. To właśnie robisz - powiedział Trump. Do kłótni włączył się też Vance, który poradził Zełenskiemu, by podziękował Trumpowi.

- Pozwoliliście sobie na znalezienie się w złej pozycji. Tak było od początku wojny. Nie macie teraz w rękach właściwych kart - mówił Trump, na co Zełenski odparł, że "nie gramy tutaj w karty".

- To hazard milionami istnień ludzkich. To igranie z III wojną światową - oznajmił prezydent USA. Niedługo później stwierdził w stosunku do Zełenskiego: - Wasz kraj jest w wielkich tarapatach. Wiesz, że tego nie wygrywacie. Masz jednak ogromną szansę na wyjście z tego - dzięki nam.

- Nasz kraj jest silny od samego początku wojny. Zrobiliście wiele. I jesteśmy wdzięczni. Powiedziałem "dziękuję" - przekazał też Zełenski, na co prezydent USA zaczął mówić o pomocy i sprzęcie wojskowym danym Ukrainie przez USA.

- Ale mówię "dziękuję". Mówię "dziękuję", mimo różnicy zdań - kontynuował ukraiński prezydent, na co Trump oznajmił, że "powinien to bardziej docenić".

Spotkanie Trump - Zełenski zakończone fiaskiem

Ostatecznie spotkanie zakończyło się kłótnią przywódców. Umowa o minerałach nie została podpisana.

Spotkanie wywołało poruszenie na całym świecie, a słowa wsparcia pod adresem Wołodymyra Zełenskiego płyną z całego świata.

Jednym z przywódców, który zareagował był polski premier Donald Tusk, ale też francuski prezydent Emmanuel Macron. To do tego drugiego Zełenski miał zadzwonić bezpośrednio po wyjściu ze spotkania z Trumpem. Co więcej, z Macronem Zełenski ma się niebawem także spotkać.