Albania. Potężne trzęsienie ziemi. Największe od wielu lat. Są ofiary

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,4 nawiedziło we wtorek nad ranem Albanię. Takiego wstrząsu nie było od 30 lat. Według nieoficjalnych informacji zginęły trzy osoby.

Minister zdrowia Ogerta Manastirliu potwierdziła, że co najmniej 150 osób zostało rannych - informuje "Rzeczpospolita". Albański dziennikarz Sokol Balla, powołując się na swoje źródła w służbach ratowniczych, twierdzi też, że zginęły co najmniej 3 osoby.

Do ostatniego trzęsienia ziemi w Albanii doszło we wrześniu tego roku. Wówczas wstrząs miał magnitudę 5,8. Później nastąpiło jeszcze 340 wstrząsów wtórnych. Zniszczonych zostało ok. 600 budynków. Największe zniszczenia były w 175-tysięcznym Durres.