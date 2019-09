Aktywiści Greenpeace zablokowali statek z importowanym węglem w Porcie Gdańsk

- Nasz rząd, zamiast dbać o bezpieczeństwo Polek i Polaków i polską rację stanu, broni interesów lobby węglowego i importerów zagranicznych paliw - twierdzą aktywiści Greenpeace. W poniedziałek zablokowali statek z węglem z Mozambiku, uniemożliwiając jego rozładunek w gdańskim porcie.

Działacze Greenpeace Polska w poniedziałek namalowali na burcie statku wiozącego surowiec z Mozambiku ogromny napis "Węgiel STOP". jednocześnie żaglowiec organizacji "Rainbow Warrior" wpłynął do gdańskiego portu i rzucił kotwicę przy terminalu węglowym, co uniemożliwiło rozładunek importowanego węgla.

- Zostało nam 11 lat, by zapobiec katastrofie klimatycznej. Jeśli nic nie zrobimy, to w ciągu zaledwie kilku dekad świat, który dziś znamy, przestanie istnieć. Polska musi do 2030 r. odejść od spalania węgla. Tymczasem nasz rząd, zamiast dbać o bezpieczeństwo Polek i Polaków i polską rację stanu, broni interesów lobby węglowego i importerów zagranicznych paliw - podkreśla Paweł Szypulski, dyrektor programowy Greenpeace Polska.

Aktywiści podkreślają, że w ciągu ostatnich dwóch lat import węgla do Polski wzrósł ponad dwukrotnie, do prawie 20 milionów ton. "Co czwarta tona węgla kamiennego używana nad Wisłą pochodzi już z zagranicy. Zdecydowana większość trafia do nas z Rosji, a reszta z krajów tak odległych, jak Australia, Stany Zjednoczone, Kolumbia czy Mozambik. Jak wykazują analizy eksperckie, jeśli nie odejdziemy od spalania węgla, import będzie w kolejnych latach rosnąć" - czytamy w oświadczeniu.