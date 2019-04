Akt oskarżenia wobec fotografa, który miał zwabiać i gwałcić modelki

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wysłała do sądu akt oskarżenia ws. 30-latka z Oliwy. Mężczyzna miał zwabić w lutym i październiku 2018 roku dwie kobiety - 22 oraz 23-latkę do swojego mieszkania. Potem miał je wykorzystać seksualnie.



Nie przyznaje się do winy

Dwa prokuratorskie zarzuty dotyczą doprowadzenia przemocą lub podstępem do obcowania płciowego oraz doprowadzenia pokrzywdzonych do poddania się innym czynnościom seksualnym. Kodeks karny przewiduje za to od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.