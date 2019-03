Akcja ratunkowa Pawła Adamowicza. Błędna decyzja lekarzy?

Są wątpliwości, czy akcja ratunkowa po ataku nożownika na Pawła Adamowicza była przeprowadzona poprawnie. Prokuratura powoła zespół biegłych, którzy to ustalą.

Biegły lekarz sądowy ma wątpliwości, dotyczące akcji ratunkowej po ataku na prezydenta Gdańska. Jak się dowiedziało Radio Gdańsk, opisał je w liście do Prokuratora Okręgowego w Gdańsku.

Według lekarza błędem była długa reanimacja w miejscu zdarzenia, czyli na scenie. Uważa, że lepiej by było przewieźć Pawła Adamowicza natychmiast do szpitala, ponieważ miałby on wówczas dużo większe szanse na przeżycie.