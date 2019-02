Airbus kończy produkcję największego na świecie samolotu. Czasy A380 niebawem przejdą do historii

Airbus nie będzie już dłużej produkował największych samolotów świata. Ostatni egzemplarz A380 wyjedzie z hangaru w 2021 roku.

Airbus – koniec historii A380

Airbus , twórca największego na świecie samolotu A380, kończy jego produkcję. Decyzję tę podjęto z powodów finansowych. Tworzenie tak dużych maszyn stało się nieopłacalne. Dodatkowym bodźcem, który skłonił Airbus do zaniechania produkcji A380 była zmiana zamówienia przez największego klienta Airbusa - Emirates . Linie lotnicze ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich postanowiły znacząco zmniejszyć liczbę zamówionych A380. W zamian za to postanowiły zakupić od europejskiego producenta mniejsze maszyny typu A330 i A350.

Airbus – A380 największym samolotem na świecie

Airbus pierwszy samolot A380 wyprodukował w kwietniu 2005 roku. Ogromna maszyna ma dwa pokłady, na których mieści się nawet 850 foteli klasy ekonomicznej. Ze względu na kilka dostępnych klas na pokład wchodzi od 500 do 600 pasażerów. Jak duży jest Airbus A380? Na jego skrzydłach zmieściłoby się około 20 samochodów osobowych, ponieważ ich rozpiętość to 79,75 metra. Długość maszyny to 72,73 metra. Maksymalna prędkość w trakcie lotu to 945 km. A380 napędzany jest przez 4 silniki. Cena największego samolotu od Airbusa to 432,6 mln dolarów.