Agresywny kierowca porsche. Zaatakował rodzinę na S8

Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło na S8 w okolicach Wielunia. Było o włos od tragedii. Kierowca podróżujący z rodziną został zmuszony do zatrzymania się i zaatakowany przez mężczyznę z porsche. Nagrał całą sytuację kamerką samochodową.



Dalej opowiada, że kierowca z porsche wyprzedził go i zmusił do zatrzymania. Podkreśla, że sytuacja była niebezpieczne, bo mogło to doprowadzić nawet do karambolu.

"Po wyjściu z auta próbował wybić szybę, by móc się dostać do środka i mnie pobić. Ostatecznie skopał moje auto, a ja szybko odjechałem. Przerażona żona zaczęła dzwonić na 112. Dyspozytor kazał pojechać na komisariat by to zgłosić" - kończy mężczyzna. Dodaje, że kierowca porsche to Polak.