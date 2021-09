WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Innowacje

Innowacje Śląsk

Śląsk Kraków

Kraków Wideo

Wideo Trójmiasto

Trójmiasto Strefa Premium

Strefa Premium Najnowsze Koronawirus informacje Koronawirus mapa Polska Świat Społeczeństwo Polityka Innowacje Śląsk Kraków Trójmiasto Wideo Strefa Premium Najnowsze kazachstan + 2 afganistanopinie Artykuł Sponsorowany Dzisiaj, 17-09-2021 14:34 Artykuł sponsorowany Afganistanu nie można izolować. Prezydent Kasym-Żomart Tokajew określił pozycję Kazachstanu w związku z sytuacją w Afganistanie. "Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew określił pozycję Kazachstanu w związku z sytuacją w Afganistanie, mówiąc że jego kraj wyraża gotowość do nawiazywania kontaktow biznesowych z nowymi władzami Afganistanu" - napisał rzecznik prasowy Prezydenta Berik Uali na swojej stronie na Facebooku. Share Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew Źródło: materiały partnera "Kazachstan uważa, że Afganistan ma szansę stać się stabilnym, suwerennym i zjednoczonym państwem, pozostającym w pokoju wewnętrznie i z sąsiadami. Jesteśmy gotowi nawiązać konstruktywne kontakty biznesowe z nowymi władzami, przede wszystkim w celu rozwiązania dotkliwych problemów humanitarnych, z jakimi boryka się ten kraj" – mówił Kasym-Żomart Tokajew na uroczystości wręczenia listów uwierzytelniających przez nowych zagranicznych ambasadorów w dniu 8 września br. Nie patrząc na to, że Kazachstan nie ma granicy z Afganistanem, ze słów Prezydenta wynika, żę istnieją realne ryzyka związane z brakiem stabilnosci w okupowanym przez talibów państwie. "Kazachstan jest także gotowy do współpracy z innymi krajami w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się przemocy, nielegalnego handlu narkotykami i niekontrolowanej migracji Afgańczyków. Mam nadzieję, że talibowie udowodnią, że w rzeczywistości są bardziej umiarkowani i otwarci na negocjacje, tworząc prawdziwie zjednoczony, inkluzywny i reprezentatywny rząd narodowy" – podkreśla Prezydent Kazachstanu. Władze kraju ewakuowały z Afganistanu swoich obywateli, a także 16 obywateli Kyrgystanu, Rosji i Litwy. K. Tokajew także podkreślił, że Kazachstan rozpatruje możliwosci powrotu z Afganistanu przedstawicieli diaspory kazachskiej – kandasów. Tak, 9 września z polecenia Prezydenta zorganizowany został powrót do historycznej ojczyzny z Afganistanu 35 kandasów. W swoim przemówieniu Prezydent także szczegółowo zatrzymał się na podejmowanych przez Kazachstan wysilkach w związku z sytuacją w Afganistanie. "Ze względów humanitarnych przedłużyliśmy także wizy studenckie dla 57 afgańskich studentów. Udostępniliśmy również korytarze tranzytu lotniczego i urządzenia do tankowania dla samolotów z obcokrajowcami na pokładzie. Miasto Ałmaty zostało wybrane jako tymczasowa lokalizacja dla Misji Wsparcia ONZ w Afganistanie" – wylicza Kasym-Żomart Tokajew. Jak podkreśla Prezydent, w obliczu rosnących wyzwań na znaczeniu zyskuje współpraca międzynarodowa. Zdaniem Tokajewa, Afganistanu nie można pozostawić w izolacji. "Musimy zintegrować idee gospodarczego i stalego rozwoju we wszystkie przyszłe działania i plany odnośnie Afganistanu" - dodał Kasym-Żomart Tokajew. Grzegorz Kuczyński, dyrektor Programu Eurasia w Warsaw Institute Rosja, Chiny, Pakistan czy niektóre państwa Bliskiego Wschodu od początku deklarowały gotowość nawiązania dobrych relacji z nową władzą w Kabulu. Co nie oznacza oficjalnego jej uznania. Nawet Zachód przyznaje, że robocze kontakty z talibami to konieczność. Chodzi o obawy przed eksportem radykalnego islamizmu, przemytem narkotyków oraz spodziewaną falą uchodźców. Ważny jest aspekt ekonomiczny. Stabilny Afganistan, nawet rządzony przez talibów, to szansa na realizację wielkich projektów, jak gazociąg TAPI oraz eksploatację złóż minerałów. Wg ocen amerykańskich zasoby surowcowe Afganistanu mogą być warte nawet 1 bln dolarów. To wielkie złoża żelaza, miedzi, złota, a przede wszystkim kobaltu i litu, na które popyt jest ogromny i wciąż rośnie. W przypadku Kazachstanu, czynnik ekonomiczny nie jest akurat najważniejszy. Zresztą wymiana handlowa z Afganistanem jest skromna: w pierwszej połowie br. wyniosła 229,7 mln dolarów. Dla władz w Nur-Sułtan stabilny Afganistan jest ważny przede wszystkim z powodu wymienionych wcześniej względów bezpieczeństwa. Nie można też zapominać, że Kazachstan jako jedyna republika środkowoazjatycka w przeszłości udzielała pomocy humanitarnej afgańskim cywilom (np. 50 mln USD na finansowanie wyższych studiów dla afgańskich studentów w Kazachstanie). Sławomir Majman, wicedyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego Przejęcie władzy w Afganistanie jest obiektywnym faktem. Zachód poniósł kompletną klęskę próbując narzucić Afganistanowi modernizację z zewnątrz, a siły wewnętrzne dążące do unowocześnienia kraju okazały się bezsilne wobec konserwatywnej rewolucji, opartej o dwa filary: radykalny Islam i tradycyjne wartości społeczeństwa plemiennego. Całkowita kontrola nad krajem, utworzenie nowego rządu, nawet gdy dla wielu członków społeczności międzynarodowej jest obecnie niemożliwe jego formalne uznanie, tworzy nową rzeczywistość, z którą trzeba żyć z powodów pragmatycznych. Poszukiwania pragmatycznych rozwiązań uzasadniane są różnymi argumentami, takimi choćby jak wpływanie na zmniejszenie radykalizmu talibów. W Europie Wielka Brytania wzywa do pragmatycznych stosunków z talibami. Minister spraw zagranicznych Dominic Raab powiedział, że trzeba zmierzyć się z nową rzeczywistością dlatego, że jest to kwestia wywarcia pozytywnego wpływu na nowy reżim . Stanowisko Rosji i szeregu innych krajów akcentuje nadzieje , które jak dotąd całkowicie się nie sprawdziły, ewolucji rewolucji talibów w kierunku inkluzywnego systemu rządów, to jest takiego, który włącza przedstawicieli różnych afgańskich sił politycznych i kobiety. Stanowisko Prezydenta Kazachstanu deklarującego wiarę, że Afganistan musi stać się stabilnym, suwerennym i zjednoczonym państwem, żyjącym w pokoju i zapowiedź nawiązania konstruktywnych kontaktów biznesowych z nowymi władzami w pełni mieści się w głównym nurcie strategii społeczności światowej wobec Afganistanu . Kazachstan, podobnie jak Rosja, Chiny i Niemcy dąży do współpracy gospodarczej z Afganistanem i uniknięcia zepchnięcia reżimu talibów do izolacji. Wydaje się dziś, że tylko takie stanowisko może zapobiec klęsce gospodarczej dalszej radykalizacji kraju . Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP wiadomości wiadomości Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku