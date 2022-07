Afera z ks. Andrzejem D. Do sprawy odniósł się metropolita białostocki

Skandaliczne wiadomości ks. Andrzeja D. Białostocki metropolita zabrał głos

W rozmowie z "Wyborczą" arcybiskup zaznaczył, że nic mu nie wiadomo o niepokojących informacjach dot. patologicznego zachowania innych duchownych w jego archidiecezji. - Jeśli dochodziły, to nie dochodziły do mnie. Nie mam też takiej wiedzy, że dochodziły do kurii. Zaraz po przyjściu do archidiecezji białostockiej - wyjaśnił.