Afera ws. Mariana Banasia. Sejmowa komisja do Spraw Kontroli Państwowej przerywa obrady

Afera ws. Mariana Banasia nabiera tempa. Sejmowa Komisja ds. kontroli państwowej przerwała obrady po remisie w głosowaniu o odwołanie jednej z wiceprezes NIK. Posiedzenie zostanie wznowione po godzinie 17.



Przypomnijmy: na posiedzeniu członkowie mają zaopiniować 4 projekty do Marszałek Sejmu. Taka konstrukcja prawna ma umożliwić odwołanie dotychczasowych zastępców prezesa NIK oraz powołanie nowej wiceprzewodniczącej Izby.

Tuż przed rozpoczęciem sejmowej komisji posłowie opozycji zapowiedzieli złożenie wniosku o odroczenie posiedzenia. Argumentowali to nieobecnością głównego zainteresowanego - prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Wniosek podczas głosowania upadł - 3 członków komisji było za, 5 przeciw.

- Prezes Banaś nie stawił się na komisji i wysyła swojego dyrektora, który nawet nie ma żadnych pełnomocnictw. Co robi prezes NIK? Spotyka się z byłym marszałkiem Kuchcińskim. To próba rozmontowania NIK - mówił na posiedzeniu Michał Szczerba (PO-KO). Poseł opozycji złożył kolejny wniosek o przerwę w posiedzeniu komisji. Przepadł on podobną większością.