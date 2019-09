Afera ws. Mariana Banasia. Sejmowa komisja do Spraw Kontroli Państwowej opiniuje wnioski prezesa PiS

Afera ws. Mariana Banasia nabiera tempa. Komisja ds. kontroli państwowej zaopiniowała wnioski prezesa NIK o odwołanie trojga wiceprezesów: Ewy Polkowskiej, Wojciecha Kutyły oraz Mieczysława Łuczaka. Nowym wiceprezesem NIK ma zostać Małgorzata Motylow. Posiedzenie komisji było burzliwe, a konieczna była nawet przerwa.



Afera ws. Mariana Banasia. Komisja ds. Kontroli Państwowej wznowiła obrady przed godz. 18 (WP.PL, Fot: WP.PL)

Posiedzenie komisji miało rozpocząć się po przerwie o godz. 17. Ten termin został przesunięty - informował z Sejmu reporter WP Klaudiusz Michalec.

Przedstawiciel Biura Analiz Sejmowych po przerwie odniósł się do wyniku głosowania ws. pierwszego wniosku. W jego ocenie wobec remisu należy głosować do skutku. Posłowie opozycji nie chcieli zgodzić się na powtórne głosowanie. - To skandal, który wygląda na zabawę w pobite gary - mówiła poseł Elżbieta Stępień z PO.

Ostatecznie komisja przeprowadziła ponowne głosowanie i pozytywnie zaopiniowała wniosek prezesa Najwyższej Izby Kontroli o odwołanie Ewy Polkowskiej ze stanowiska wiceszefa NIK.

"Czystka w NIK"

Kolejny wniosek dotyczył odwołania wiceprezesa Wojciecha Kutyły, ale opozycja wciąż domagała się wyjaśnień. Zastrzeżenia dotyczyły też treści wniosków Mariana Banasia, w którym mowa o "zmianie koncepcji funkcjonowania NIK".

Poseł Tadeusz Dziuba z PiS mówił, że "to naturalne, że nowy prezes NIK chce powołać nowych wiceprezesów". Po dłuższej dyskusji wniosek został jednak pozytywnie zaopiniowany przez komisję.

- Prezes Banaś będąc pod ostrzałem przeprowadza czystkę w NIK. Jednym ruchem chcecie zamieść pod dywan wiele spraw - mówił poseł Michał Szczerba z PO przed głosowaniem ws. następnego wniosku. Przewodniczący komisji Wojciech Szarama z PiS apelował: "Nie odsądzajcie człowieka od czci i wiary, jeżeli nie macie ku temu powodu".

- Jeśli pan to ogląda, to zwracam się z prośbą: proszę wyjść i powiedzieć prawdę - stwierdził Robert Kropiwnicki z PO, zwracając się do nieobecnego na posiedzeniu Mariana Banasia. Chwilę później komisja - głosami posłów PiS - zaopiniowała pozytywnie wniosek o odwołanie wiceprezesa Mieczysława Łuczaka.

Pytania do kandydatki i prezes w drzwiach

Przed zaopiniowaniem ostatniego, czwartego wniosku prezesa NIK - tym razem o powołanie Małgorzaty Motylow na stanowisko wiceprezesa, szef komisji zaprezentował życiorys kandydatki.

Później pytania zadawali jej posłowie. - Czy pani daje rękojmie, że wszystkie rozpoczęte kontrole będą kontynuowane? Czy ma pani poświadczenie bezpieczeństwa od ABW? - chciał wiedzieć Szczerba. - Posiadam takie poświadczenie z lipca 2018 r. - odpowiedziała Motylow, zaznaczając, że ma doświadczenie potrzebne do pełnienia funkcji wiceszefa NIK.

Posłanka PO Elżbieta Stępień w tym momencie dyskusji zauważyła, że w drzwiach widziała zaglądającego do sali prezesa Mariana Banasia. - Jeśli ma odwagę niech przyjdzie - powiedziała. - Nie, nie żartuję - odpowiedziała na wątpliwości szefa komisji. Prezes Banaś nie pojawił się na sali, a posłowie opozycji dalej zadawali kandydatce pytania.

- Chciałbym wiedzieć, czy faktycznie - jak twierdzą media - jest pani znajomą Marty Kaczyńskiej, bo artykuły prasowe mówią, że od niej zależy pani kariera? - dopytywał Robert Kropiwnicki. Motylow przekonywała o swoim przygotowaniu i nadzorowaniu wielu kontroli za czasów poprzedniego prezesa NIK, Krzysztofa Kwiatkowskiego, ale wątku o Marcie Kaczyńskiej w swoich wyjaśnieniach nie poruszyła. Kropiwnicki nie wrócił do sprawy.

Dyskusja i przerwa po głosowaniu

Pierwsza część obrad rozpoczęła się o godz. 14, choć posłowie opozycji zapowiedzieli złożenie wniosku o odroczenie. Argumentowali to nieobecnością głównego zainteresowanego - prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Wniosek podczas głosowania upadł - 3 członków komisji było za, 5 przeciw.

- Prezes Banaś nie stawił się na komisji i wysyła swojego dyrektora, który nawet nie ma żadnych pełnomocnictw. Co robi prezes NIK? Spotyka się z byłym marszałkiem Kuchcińskim. To próba rozmontowania NIK - mówił na posiedzeniu Michał Szczerba (PO-KO). Poseł opozycji złożył kolejny wniosek o przerwę w posiedzeniu komisji. Przepadł on podobną większością.

- Chciałem się zwrócić do Marszałek Sejmu, która będzie podejmowała finalnie decyzje. Pani będzie działała niezgodnie z ustawą. Według prawa w NIK nie może być mniej niż 3 wiceprezesów - argumentował poseł Robert Kropiwnicki (PO). Parlamentarzysta ubolewał także nad wnioskiem o odwołanie dotychczasowej wiceprezes NIK. - Odwołanie Ewy Polkowskiej to błąd, to dzięki niej odnowił się Senat gdy była szefową kancelarii - mówił na posiedzeniu.

Podczas głosowania pierwszego z wniosków ( o odwołanie Ewy Polkowskiej ze stanowiska Wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli - przyp. red.) doszło do remisu. 4 osoby głosowały za, tyle samo przeciw. Tuż po głosowaniu przewodniczący Wojciech Szarama (PiS) poinformował o przerwie w obradach do godziny 17.