Afera Pegasusa. Senacka komisja rozpoczyna pracę

- Pierwszym z zadań jest ustalenie, co się stało. Drugim dotyczy ustalenia wpływu tych nielegalnych przypadków inwigilacji na wybory w 2019 roku. Trzecim zadaniem jest wypracowanie propozycji prawnych i ustawowych na reformę służb tak, by kontrola nad nimi była wyraźniejsza i by tego typu przypadki nielegalnej inwigilacji nie mogły się powtarzać w przyszłości - powiedział polityk.