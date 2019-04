Adwokaci za nauczycielami. Bezpłatne porady prawne dla strajkujących

Brak wynagrodzenia i zwolnienia dyscyplinarne – o to najczęściej pytają strajkujący nauczyciele. Odpowiedzi i porad prawnych udzielają im adwokaci z Warszawy. Wszystko w ramach akcji "Adwokaci solidarni z Nauczycielami”.

Czy nauczyciele dostaną wynagrodzenie za strajk?

- Nie. Nie ma czegoś takiego jak wynagrodzenie za strajk . Jak się strajkuje, to nie dostaje się wynagrodzenia – mówi nam Sylwia Gregorczyk-Abram. To odpowiedź na pytanie, które adwokaci słyszą od największej liczby nauczycieli.

– W Warszawie na przykład jest tak, że ratusz przesunie pieniądze z innych celów oświatowych na wypłatę takich dodatków nauczycielom. To forma rekompensaty za strajk i wyrównania tego, co dany nauczyciel powinien dostać – wyjaśnia Gregorczyk-Abram. Nauczyciel w takich miastach czy miejscowościach nie odczuje różnicy pod koniec miesiąca, po prostu zostaną mu wypłacone pieniądze - dodaje nasza rozmówczyni.

Czy można zwolnić dyscyplinarnie strajkujących?

Adwokaci odpowiadają jednoznacznie: strajkujący nie mogą ponieść konsekwencji dyscyplinarnych, prawo do strajku gwarantuje konstytucja. – Z drugiej strony można ich zrozumieć: jak się jest w warunkach strajku to stres jest ogromny, a zastraszanie pada na podatny grunt. Ktoś ma dwoje dzieci, kredyt, każde słowo bierze do siebie, obawia się o pracę – mówi Gregorczyk-Abram.

Czy strajk okupacyjny jest legalny?

Czy adwokaci podejmą się roli mediatora?

- Jesteśmy gotowi na taką otwartą formułę dla nauczycieli, rozmowę z prawnikami, może to będziemy transmitować przez internet, tak żeby nauczyciel z Rybnika czy Sokołowa usiadł, wysłuchał i być może znalazł odpowiedzi na nurtujące go pytania – zaznacza. – Myślę, że to dobry i potrzebny pomysł, może z niego wyjść coś fajnego. My jesteśmy gotowi zrobić to, wykonać nawet w przyszłym tygodniu, po liczbie zgłoszeń widzimy taką potrzebę – to też forma edukacji, na którą jesteśmy gotowi