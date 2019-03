"Adamowicza można było uratować". Ratownicy popełnili błąd?

Czy akcja ratunkowa po ataku nożownika na Pawła Adamowicza była przeprowadzona poprawnie? - 40-minutowy czas reanimacji przedłużał krwawienie. Należy to traktować jako błąd medyczny - mówi w Radiu Gdańsk specjalista patomorfolog z 30-letnim doświadczeniem Leonard Gross. Uważa, że prezydenta Gdańska z dużym prawdopodobieństwem można było uratować.

Leonard Gross swoje wątpliwości opisał w liście do Prokuratora Okręgowego w Gdańsku. 40-minutowy czas reanimacji przedłużał krwawienie z ran drążących do jam ciała, w tym do serca, i wprowadzał pana prezydenta z każdą minutą w fazę nieodwracalnego wstrząsu

Serce jak opona samochodowa

Tłumaczy, że nie jest tak, że ze zranionego serca krew leje się silnym strumieniem. W takich wypadkach najczęściej krew sączy się. Dlatego w jego opinii należało jak najszybciej zabrać Adamowicza do szpitala. Gross porównał tę sytuację do przedziurawionej opony. - Opona samochodowa to jest pneumatyczny układ ciśnieniowy i jeżeli ja zadam trzy rany nożem w oponę, to niech mi pan znajdzie w kraju szaleńca, który będzie przez 40 minut uciskał oponę, żeby odtworzyć jej warunki ciśnieniowe. Tego się nie da zrobić - tłumaczy.